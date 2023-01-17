Фартушняя (Лозовая (Лозовая/Лозовенко ?) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1824
Дочь: Кислинская Агафия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1826
Дочь: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гугля Параскева Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1840
Дочь: Фартушняя Минодора Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно