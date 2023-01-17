Фартушняя (Лозовая (Лозовая/Лозовенко ?) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушняя (Лозовая (Лозовая/Лозовенко ?) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1824

Дочь: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.07.1826

Дочь: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гугля Параскева Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Фартушняя Минодора Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Фартушний Пантелеймон Иванович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушний Пантелеймон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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