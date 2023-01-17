Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: Фартушняя Елизавета Мефодиевна
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
01.01.1857
Сын: Фартушний Стефан Мефодиевич
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
11.09.1862
Сын: Фартушний Корнилий Мефодиевич
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
05.09.1865
Сын: Фартушний Захария Мефодиевич
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
12.07.1868
Дочь: Иулитта Мефодиевна
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Фартушняя Евгения Мефодиевна
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
20.02.1878
Сын: Фартушний Тарасий Мефодиевич
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Мать ребёнка: Фартушняя Мария Акифиевна
Смерть
Неизвестно