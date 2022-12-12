Фартушний ? Андрей Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушний ? Андрей Мефодиевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Мать: Фартушняя Мария Акифиевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.08.1882

Дочь: Фартушняя Пулхерия Андреевна

Мать ребёнка: Фартушняя Ксения Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Фартушний Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Фартушняя Ксения Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Фартушний Павел Андреевич

Мать ребёнка: Фартушняя Ксения Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Христина Андреевна

Мать ребёнка: Фартушняя Ксения Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Андреевна

Мать ребёнка: Фартушняя Ксения Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартушняя Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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