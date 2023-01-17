Фартушняя Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1882
Дочь: Фартушняя Пулхерия Андреевна
Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Фартушний Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Фартушний Павел Андреевич
Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Христина Андреевна
Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария Андреевна
Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно