Фартушняя Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушняя Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1882

Дочь: Фартушняя Пулхерия Андреевна

Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Фартушний Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Фартушний Павел Андреевич

Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Христина Андреевна

Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Андреевна

Отец ребёнка: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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