Фартушняя (Вдовиченкова) Мария Акифиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушняя (Вдовиченкова) Мария Акифиевна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Фартушняя Елизавета Мефодиевна

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Сын: Фартушний Стефан Мефодиевич

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.09.1862

Сын: Фартушний Корнилий Мефодиевич

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.09.1865

Сын: Фартушний Захария Мефодиевич

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.07.1868

Дочь: Иулитта Мефодиевна

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Фартушняя Евгения Мефодиевна

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.02.1878

Сын: Фартушний Тарасий Мефодиевич

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фартушний ? Андрей Мефодиевич

Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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