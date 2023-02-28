Фартушняя (Вдовиченкова) Мария Акифиевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: Фартушняя Елизавета Мефодиевна
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
01.01.1857
Сын: Фартушний Стефан Мефодиевич
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
11.09.1862
Сын: Фартушний Корнилий Мефодиевич
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
05.09.1865
Сын: Фартушний Захария Мефодиевич
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.07.1868
Дочь: Иулитта Мефодиевна
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Фартушняя Евгения Мефодиевна
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.02.1878
Сын: Фартушний Тарасий Мефодиевич
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартушний ? Андрей Мефодиевич
Отец ребёнка: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно