Фартушний Пантелеймон Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1791
Дата смерти19.09.1847
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1791
Рождение ребёнка
06.02.1824
Дочь: Кислинская Агафия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
21.07.1826
Дочь: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фартушний Мефодий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гугля Параскева Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1840
Дочь: Фартушняя Минодора Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1847
Причина смерти: натурально