Фартушний Пантелеймон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФартушний Пантелеймон Иванович

Фартушний Пантелеймон Иванович

avatar

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

27.07.1791

Дата смерти

19.09.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1791

Отец: Фартушний Иван Иванович

Мать: Фартушняя Марья Васильевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.02.1824

Дочь: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.07.1826

Дочь: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фартушний Мефодий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гугля Параскева Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Фартушняя Минодора Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
19.09.1847
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: натурально
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close