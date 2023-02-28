Шкляренко (Фартушняя) Фекла Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения21.07.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1826
Бракосочетание
23.01.1849
Рождение ребёнка
23.03.1850
Дочь: Матрона Диомидовна
Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович
Рождение ребёнка
02.10.1851
Сын: Шкляренко Киприан Диомидович
Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович
Рождение ребёнка
25.07.1854
Дочь: Анна Диомидовна
Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович
Рождение ребёнка
03.05.1857
Сын: Шкляренко Тимофей Диомидович
Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Диомидовна
Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно