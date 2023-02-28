Шкляренко (Фартушняя) Фекла Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляренко (Фартушняя) Фекла Пантелеймоновна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

21.07.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1826

Отец: Фартушний Пантелеймон Иванович

Мать: Фартушняя (лозовая Екатерина Михайловна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.03.1850

Дочь: Матрона Диомидовна

Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.10.1851

Сын: Шкляренко Киприан Диомидович

Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: Анна Диомидовна

Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.05.1857

Сын: Шкляренко Тимофей Диомидович

Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Диомидовна

Отец ребёнка: Шкляренко Диомид Кириллович

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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