Фартушний Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
27.07.1791
Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фартушний Сергей Иванович
Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно