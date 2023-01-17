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Фартушний Иван Иванович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Фартушний Иван Иванович

Мать: Фартушняя София Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.07.1791

Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фартушний Иван Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фартушний Сергей Иванович

Мать ребёнка: Фартушняя Марья Васильевна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартушняя Марья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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