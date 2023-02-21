Фартушняя Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1791
Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фартушний Сергей Иванович
Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно