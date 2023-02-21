Фартушняя Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушняя Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1791

Сын: Фартушний Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фартушний Иван Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фартушний Сергей Иванович

Отец ребёнка: Фартушний Иван Иванович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушний Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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