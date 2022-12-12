Фартушний Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти11.06.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
23.04.1840
Дочь: Ева Сергеевна
Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична
Рождение ребёнка
23.04.1840
Сын: Фартушний Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фартушний Давид Сергеевич
Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Олиппиада Сергеевна
Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1853
Причина смерти: в пруде ночью купаясь утонул от апоплексического удара