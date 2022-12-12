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Фартушний Сергей Иванович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

11.06.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Фартушний Иван Иванович

Мать: Фартушняя Марья Васильевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.04.1840

Дочь: Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.04.1840

Сын: Фартушний Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фартушний Давид Сергеевич

Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Олиппиада Сергеевна

Мать ребёнка: Фартушняя Лукия Фоминична

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартушняя Лукия Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
11.06.1853
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: в пруде ночью купаясь утонул от апоплексического удара
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