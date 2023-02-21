Фартушняя Лукия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФартушняя Лукия Фоминична

Фартушняя Лукия Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1840

Дочь: Ева Сергеевна

Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.04.1840

Сын: Фартушний Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фартушний Давид Сергеевич

Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Олиппиада Сергеевна

Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушний Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close