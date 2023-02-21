Фартушняя Лукия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1840
Дочь: Ева Сергеевна
Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1840
Сын: Фартушний Гавриил Сергеевич
Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фартушний Давид Сергеевич
Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Олиппиада Сергеевна
Отец ребёнка: Фартушний Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно