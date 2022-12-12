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Кислинский Федот Федорович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кислинский Федор Стефанович

Мать: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
27.01.1846

Жена: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.02.1847

Сын: Кислинский Тит Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.08.1848

Дочь: Кислинская Наталия Федотовна

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Кислинский Симон Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.01.1852

Сын: Кислинский Стефан Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.10.1853

Сын: Кислинский Терентий Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
21.02.1856

Сын: Кислинский Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.08.1857

Сын: Кислинский Диомид Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кислинский Федот Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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