Кислинский Стефан Федотович
Место рождения
Дата рождения03.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1852
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Кислинская Иулиания Стефановна
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Исаакиевна
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Кислинская Мария Стефановна
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Исаакиевна
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна
Рождение ребёнка
23.12.1883
Сын: Кислинский Павел Стефанович
Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна
Рождение ребёнка
20.01.1886
Дочь: Ксения Стефановна
Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна
Рождение ребёнка
25.12.1888
Сын: Кислинский Иосиф Стефанович
Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ефрейтор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно