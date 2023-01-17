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Кислинский Стефан Федотович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

03.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1852

Отец: Кислинский Федот Федорович

Мать: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Кислинская Иулиания Стефановна

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Исаакиевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Кислинская Мария Стефановна

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Исаакиевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.12.1883

Сын: Кислинский Павел Стефанович

Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.01.1886

Дочь: Ксения Стефановна

Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Кислинский Иосиф Стефанович

Мать ребёнка: Кислинская Татиана Львовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Марфа Исаакиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Татиана Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
ефрейтор
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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