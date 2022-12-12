Кислинская Марфа Исаакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Марфа Исаакиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1882

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Кислинская Иулиания Стефановна

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Кислинская Мария Стефановна

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Стефан Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
До 1882
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