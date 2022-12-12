Кислинская Марфа Исаакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Кислинская Иулиания Стефановна
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Кислинская Мария Стефановна
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1882