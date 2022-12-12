Кислинская Татиана Львовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1882
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Рождение ребёнка
23.12.1883
Сын: Кислинский Павел Стефанович
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Рождение ребёнка
20.01.1886
Дочь: Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Рождение ребёнка
25.12.1888
Сын: Кислинский Иосиф Стефанович
Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно