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Кислинская Татиана Львовна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.11.1882

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.12.1883

Сын: Кислинский Павел Стефанович

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.01.1886

Дочь: Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.12.1888

Сын: Кислинский Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Кислинский Стефан Федотович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Стефан Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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