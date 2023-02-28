Кислинский Федот Федотович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
04.10.1879
Дочь: Иустиния Федотовна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Кислинский Ермоген Федотович
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно