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Кислинский Федот Федотович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кислинский Федот Федорович

Мать: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Дочь: Иустиния Федотовна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Ефимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Кислинский Ермоген Федотович

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Ефимовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Пелагея Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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