Кислинская Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Пелагея Ефимовна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Дочь: Иустиния Федотовна

Отец ребёнка: Кислинский Федот Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Кислинский Ермоген Федотович

Отец ребёнка: Кислинский Федот Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Сын: Харлампий незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Сын: Харлампий незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.09.1885

Дочь: Фекла незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Федот Федотович

Смерть
Неизвестно
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