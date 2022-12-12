Кислинская Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1879
Дочь: Иустиния Федотовна
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федотович
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Кислинский Ермоген Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федотович
Рождение ребёнка
10.02.1884
Сын: Харлампий незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1884
Сын: Харлампий незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1885
Дочь: Фекла незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно