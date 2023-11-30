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Кислинский Симон Федотович

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

10.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1850

Отец: Кислинский Федот Федорович

Мать: Кислинская Агафия Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
07.01.1869

Жена: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.10.1870

Дочь: Анастасия Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.10.1872

Дочь: Пелагея Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Агриппина Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Кислинский Косма Симонович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.03.1879

Дочь: Антонина Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Кислинский Яков Симонович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: Анна Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.02.1887

Сын: Кислинский Федор Симонович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Симоновна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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