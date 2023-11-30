Кислинский Симон Федотович
Место рождения
Дата рождения10.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1850
Бракосочетание
07.01.1869
Рождение ребёнка
26.10.1870
Дочь: Анастасия Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
15.10.1872
Дочь: Пелагея Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: Агриппина Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
02.11.1876
Сын: Кислинский Косма Симонович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
02.03.1879
Дочь: Антонина Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
21.10.1881
Сын: Кислинский Яков Симонович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: Анна Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
17.02.1887
Сын: Кислинский Федор Симонович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Симоновна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно