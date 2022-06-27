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Кислинская Евдокия Антоновна

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислинская) Пелагея Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
07.01.1869

Муж: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.10.1870

Дочь: (Кислинская) Анастасия Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.10.1872

Дочь: (Кислинская) Пелагея Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: (Кислинская) Агриппина Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Кислинский Косма Симонович

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.03.1879

Дочь: (Кислинская) Антонина Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Кислинский Яков Симонович

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: (Кислинская) Анна Симоновна

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.02.1887

Сын: Кислинский Федор Симонович

Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович

Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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