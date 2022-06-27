Кислинская Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислинская) Пелагея Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1869
Рождение ребёнка
26.10.1870
Дочь: (Кислинская) Анастасия Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
15.10.1872
Дочь: (Кислинская) Пелагея Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: (Кислинская) Агриппина Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
02.11.1876
Сын: Кислинский Косма Симонович
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
02.03.1879
Дочь: (Кислинская) Антонина Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
21.10.1881
Сын: Кислинский Яков Симонович
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: (Кислинская) Анна Симоновна
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Рождение ребёнка
17.02.1887
Сын: Кислинский Федор Симонович
Отец ребёнка: Кислинский Симон Федотович
Смерть
Неизвестно