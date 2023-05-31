Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

1846

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Чевалков Михаил Васильевич

Мать: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иннокентий (Константин) Павлович

Рождение ребёнка
04.05.1882

Сын: Соколов Константин Константинович

Отец ребёнка: Соколов Иннокентий (Константин) Павлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Соколов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Соколов Иннокентий (Константин) Павлович

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
1902
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

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