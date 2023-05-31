Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1882
Сын: Соколов Константин Константинович
Отец ребёнка: Соколов Иннокентий (Константин) Павлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Соколов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Соколов Иннокентий (Константин) Павлович
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
1902
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай