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Чевалков Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чевалков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Александра Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Никифорова (Чевалкова) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Чевалкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
11.03.1843

Дочь: Чевалкова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Работа или профессия
1889
Освобожден от миссионерской должности и уволен за штат в сане протоиерея
Место жительства
До 1901
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Миссионерская школа с. Онгудай, бывшая затем священническим домом, в котором провел последние годы жизни протоиерей М. Чевалков.
Смерть
23.08.1901 ст.
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Скончался М.В.Чевалков 23 августа 1901 года, похоронен около алтаря церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы (с. Онгудай). Место захоронения М.В.Чевалкова за алтарем Онгудайской церкви.

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