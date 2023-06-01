Чевалков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти23.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Чевалков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Никифорова (Чевалкова) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Чевалкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.03.1843
Дочь: Чевалкова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чевалкова Александра Афанасьевна
Работа или профессия
1889
Освобожден от миссионерской должности и уволен за штат в сане протоиерея
Место жительства
До 1901
Миссионерская школа с. Онгудай, бывшая затем священническим домом, в котором провел последние годы жизни протоиерей М. Чевалков.
Смерть
23.08.1901 ст.
Скончался М.В.Чевалков 23 августа 1901 года, похоронен около алтаря церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы (с. Онгудай). Место захоронения М.В.Чевалкова за алтарем Онгудайской церкви.