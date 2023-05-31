Чевалкова Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Никифорова (Чевалкова) Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Чевалкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1843
Дочь: Чевалкова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич
Смерть
До 1889