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Чевалкова Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевалков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Никифорова (Чевалкова) Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Чевалкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
11.03.1843

Дочь: Чевалкова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соколова (Чевалкова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чевалков Михаил Васильевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
До 1889
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

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