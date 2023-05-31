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Чевалкова Мария Михайловна

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Чевалков Михаил Васильевич

Мать: Чевалкова Александра Афанасьевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Образование
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Послужить въ новомъ Чолышманскомъ монастырѣ изъявила согласіе почтенная сестра монастыря монахиня Магдалина, 64 лѣтъ отъ роду, одна из первыхъ сестеръ Улалинской общины, дочь умершаго миссионера прот.... Показать все
Работа или профессия
1863
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Поступление на службу в Алтайскую Духовную миссию
Посвящение в духовный сан
16.08.1882 ст.
Принятие пострига имя Магдалина
Работа или профессия
После 1882
Кызыл-Озек, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Монахиня Магдалина Уахтинской женской общины (Кызыл-Озёк)
Работа или профессия
С 1904
Балыкча, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
В начале ХХ века при Чолышманском монастыре появилось первое благотворительное учреждение. В 1904 году здесь был открыт детский приют. С целью устройства детского инородческого приюта сюда была направ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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