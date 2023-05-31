Чевалкова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Образование
Неизвестно
Послужить въ новомъ Чолышманскомъ монастырѣ изъявила согласіе почтенная сестра монастыря монахиня Магдалина, 64 лѣтъ отъ роду, одна из первыхъ сестеръ Улалинской общины, дочь умершаго миссионера прот.... Показать все
Работа или профессия
1863
Поступление на службу в Алтайскую Духовную миссию
Посвящение в духовный сан
16.08.1882 ст.
Принятие пострига имя Магдалина
Работа или профессия
После 1882
Кызыл-Озек, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Монахиня Магдалина Уахтинской женской общины (Кызыл-Озёк)
Работа или профессия
С 1904
Балыкча, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
В начале ХХ века при Чолышманском монастыре появилось первое благотворительное учреждение. В 1904 году здесь был открыт детский приют. С целью устройства детского инородческого приюта сюда была направ... Показать все
Смерть
Неизвестно