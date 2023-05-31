Соколов Иннокентий (Константин) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иннокентий (Константин) Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1846

Дата смерти

14.08.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С Неизвестно по 1867
Москва, город федерального значения Москва
Московская Духовная Семинария
Работа или профессия
С 1867 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Перервинское духовное училище, учитель
Посвящение в духовный сан
08.09.1873 ст.
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рукоположен в сан священника. Назначен миссионером Урсульского отделения Алтайской духовной миссии
Посвящение в духовный сан
24.08.1897 ст.
Возведён в сан протоиерея
Смена имени
09.02.1902
Иннокентий
Посвящение в духовный сан
09.02.1902 ст.
Пострижен в монашество под именем Иннокентий , возведён в сан архимандрита и назначен помощником начальника Алтайской миссии.
Посвящение в духовный сан
28.04.1902 ст.
Возведен в сан архимандрита
Посвящение в духовный сан
03.04.1905
Хиротонисан в епископа
Посвящение в духовный сан
Около 1920
Возведен в сан архиепископа
Арест
1922
Отбывание наказания
С 1922
Бийск, город Бийск, Алтайский край
9 месяцев находился в тюрьме Бийска
Арест
?.01.1923
Повторно арестован
Отбывание наказания
?.02.1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Переведен в тюрьму г. Новониколаевска (ныне Новосибирск)
Отбывание наказания
Около ?.03.1923
Москва, город федерального значения Москва
Переведен в Бутырскую тюрьму в Москву
Отбывание наказания
20.04.1923
Москва, город федерального значения Москва
20 апр. 1923 г. решением Коллегии ОГПУ освобожден от наказания "по старческой дряхлости" с запретом выезда из Москвы
Место жительства
С 1925
Котельники, Котельники, Московская область
после закрытия Угрешского монастыря в 1925 г. — в с. Котельники
Работа или профессия
С 1927
В 1927 г. уволен на покой
Место жительства
С 1927
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Проживал у сына — свящ. Алексия Соколова.
Реабилитация осужденного
02.11.1995
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Проживал вместе с пребывавшим на покое Алтайским митр. Макарием (Невским) в Угрешском во имя свт. Николая Чудотворца муж. монастыре
Смерть
14.08.1937
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Скончался вскоре после ареста диак. Елисея, за несколько дней до ареста сына (оба расстреляны). Отпевал архиепископа Иннокентия Патриарший Местоблюститель митр. Сергий (Страгородский; впоследствии Пат... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Погребен с юго-восточной стороны Никольского храма
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