Соколов Иннокентий (Константин) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1846
Дата смерти14.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С Неизвестно по 1867
Московская Духовная Семинария
Работа или профессия
С 1867 по 1871
Перервинское духовное училище, учитель
Посвящение в духовный сан
08.09.1873 ст.
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рукоположен в сан священника. Назначен миссионером Урсульского отделения Алтайской духовной миссии
Посвящение в духовный сан
24.08.1897 ст.
Возведён в сан протоиерея
Смена имени
09.02.1902
Иннокентий
Посвящение в духовный сан
09.02.1902 ст.
Пострижен в монашество под именем Иннокентий , возведён в сан архимандрита и назначен помощником начальника Алтайской миссии.
Посвящение в духовный сан
28.04.1902 ст.
Возведен в сан архимандрита
Посвящение в духовный сан
03.04.1905
Хиротонисан в епископа
Посвящение в духовный сан
Около 1920
Возведен в сан архиепископа
Арест
1922
Отбывание наказания
С 1922
Бийск, город Бийск, Алтайский край
9 месяцев находился в тюрьме Бийска
Арест
?.01.1923
Повторно арестован
Отбывание наказания
?.02.1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Переведен в тюрьму г. Новониколаевска (ныне Новосибирск)
Отбывание наказания
Около ?.03.1923
Переведен в Бутырскую тюрьму в Москву
Отбывание наказания
20.04.1923
20 апр. 1923 г. решением Коллегии ОГПУ освобожден от наказания "по старческой дряхлости" с запретом выезда из Москвы
Место жительства
С 1925
Котельники, Котельники, Московская область
после закрытия Угрешского монастыря в 1925 г. — в с. Котельники
Работа или профессия
С 1927
В 1927 г. уволен на покой
Место жительства
С 1927
Проживал у сына — свящ. Алексия Соколова.
Реабилитация осужденного
02.11.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Проживал вместе с пребывавшим на покое Алтайским митр. Макарием (Невским) в Угрешском во имя свт. Николая Чудотворца муж. монастыре
Смерть
14.08.1937
Скончался вскоре после ареста диак. Елисея, за несколько дней до ареста сына (оба расстреляны). Отпевал архиепископа Иннокентия Патриарший Местоблюститель митр. Сергий (Страгородский; впоследствии Пат... Показать все
Похороны
Неизвестно
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Погребен с юго-восточной стороны Никольского храма