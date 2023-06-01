Соколов Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1882
Дата смерти12.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1882
Образование
Около 1902
Томск, город Томск, Томская область
Окончил Томскую Духовную семинарию
Работа или профессия
Около 1902
Возведен в сан священника и направлен в Онгудайский стан миссионером
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соколов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соколов Александр Константинович
Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Константин Константинович
Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна
Близнецы Антон и Константин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Антон Константинович
Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна
Близнецы Антон и Константин
Арест
24.02.1933
Ело, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Арестован ОГПУ и осужден на 10 лет лишения свободы
Отбывание наказания
С 1933
Антибесский лагерный пункт Сиблага НКВД (Кемеровская область, Мариинский район)
Осуждение
28.12.1937
Необоснованно обвинен в участии в контрреволюционном заговоре и приговорен к расстрелу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ксения Мокеевна
Смерть
12.01.1938
Расстрел