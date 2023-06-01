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Соколов Константин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1882

Дата смерти

12.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1882

Отец: Соколов Иннокентий Павлович

Мать: Соколова Елена Михайловна

Образование
Около 1902
Томск, город Томск, Томская область
Окончил Томскую Духовную семинарию
Работа или профессия
Около 1902
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Возведен в сан священника и направлен в Онгудайский стан миссионером
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соколов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соколов Александр Константинович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Константин Константинович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Близнецы Антон и Константин
Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Антон Константинович

Мать ребёнка: Соколова Ксения Мокеевна

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Близнецы Антон и Константин
Арест
24.02.1933
Ело, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Арестован ОГПУ и осужден на 10 лет лишения свободы
Отбывание наказания
С 1933
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Антибесский лагерный пункт Сиблага НКВД (Кемеровская область, Мариинский район)
Осуждение
28.12.1937
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Необоснованно обвинен в участии в контрреволюционном заговоре и приговорен к расстрелу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ксения Мокеевна

Смерть
12.01.1938
Расстрел
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