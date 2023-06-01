Соколова (Стремякина) Ксения Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Стремякина) Ксения Мокеевна

Место рождения

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Дочь священника из с. Алтайского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Константин Константинович

Место жительства
Неизвестно
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соколов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соколов Александр Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Константин Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Близнецы Антон и Константин
Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Антон Константинович

Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович

Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Близнецы Антон и Константин
Смерть
12.04.1932
Ело, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай

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