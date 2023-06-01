Соколова (Стремякина) Ксения Мокеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника из с. Алтайского
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соколов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соколов Александр Константинович
Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Константин Константинович
Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович
Близнецы Антон и Константин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Антон Константинович
Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович
Близнецы Антон и Константин
Смерть
12.04.1932
Ело, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай