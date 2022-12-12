село Мыюта, село Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Мыюта

Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1341Муюта (Мыюта, Мульта), с. инород.при ррч. Мыюте и Семи.15615632149137Церковь православная 1.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Мыютинская инородная волость
1Село Мыюта65015076

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Шебалинский район
154371Мыютасело51°25'с.ш.85°38'в.д.M-45-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Шебалинский муниципальный район, Шебалинское сельское поселение
84650492106с Мыютасело
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