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Блинов Павел Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Блинов Харитон Семёнович

Мать: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Настасия Павловна

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Блинов Яков Павлович

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Василей Павлович

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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