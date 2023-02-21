Блинов Павел Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Блинов Харитон Семёнович
Мать: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Настасия Павловна
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Блинов Яков Павлович
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно