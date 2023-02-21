Блинов Харитон Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смерти1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Мать ребёнка: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Устиния Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Блинов Михаило Харитонович
Мать ребёнка: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: Блинова Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Феврония
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1827 ст.