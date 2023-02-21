Блинов Харитон Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Харитон Семёнович

Блинов Харитон Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Блинов Семен Козьмич

Мать: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Павел Харитонович

Мать ребёнка: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Устиния Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Михаило Харитонович

Мать ребёнка: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: Блинова Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Феврония

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1827 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close