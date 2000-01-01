Блинова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Настасия Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Харитонович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Харитонович

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Блинов Яков Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Харитонович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Василей Павлович

Отец ребёнка: Блинов Павел Харитонович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Блинов Павел Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Павел Харитонович

Смерть
Неизвестно
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