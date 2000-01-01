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Блинов Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Блинов Павел Харитонович

Мать: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Блинов Дмитрей Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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