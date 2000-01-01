Блинов Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Блинов Павел Харитонович
Мать: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно