Блинов Василей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Блинов Павел Харитонович
Мать: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Епифановна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Блинова Ксенья Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно