Блинов Василей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Василей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Блинов Павел Харитонович

Мать: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Епифановна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Блинова Ксенья Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ксенья Епифановна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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