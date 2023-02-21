Блинова Ксенья Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Павлович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно