Блинова Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Павел Харитонович

Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Устиния Харитоновна

Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Михаило Харитонович

Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Екатерина Харитоновна

Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Харитон Семёнович

Смерть
Неизвестно
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