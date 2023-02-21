Блинова Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Устиния Харитоновна
Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Блинов Михаило Харитонович
Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Екатерина Харитоновна
Отец ребёнка: Блинов Харитон Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно