(Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна

Место рождения

Сталинградская обл., Средне-Ахтубинский р-н, с. Заплавное

Дата рождения

19.04.1911

Дата смерти

03.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911

Отец: Прохоров Михаил Григорьевич

Мать: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1931

Дочь: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Рузайкина (Гришина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1946

Дочь: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич

Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.12.1948

Дочь: Григорица (Прохорова) Галина Филипповна

Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич

Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.08.1951

Сын: Прохоров Александр Филиппович

Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич

Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
03.04.1994
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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