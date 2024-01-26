(Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна
Место рожденияСталинградская обл., Средне-Ахтубинский р-н, с. Заплавное
Дата рождения19.04.1911
Дата смерти03.04.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1931
Дочь: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1941
Дочь: Рузайкина (Гришина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1946
Дочь: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич
Эмиграция
1947
Рождение ребёнка
29.12.1948
Дочь: Григорица (Прохорова) Галина Филипповна
Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
11.08.1951
Сын: Прохоров Александр Филиппович
Отец ребёнка: Фалеев Филипп Матвеевич
Смерть
03.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно