Ситская (Гришина) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситская (Гришина) Раиса Михайловна

Место рождения

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина

Дата рождения

05.10.1931

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1931

Отец: Гришин Михаил Васильевич

Мать: (гришина) Фалеева Анна Михайловна

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Ситский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ситский Владимир

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Ситский Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Ситский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситский Владимир

Смерть
2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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