Ситская (Гришина) Раиса Михайловна
Место рожденияСталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Дата рождения05.10.1931
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1931
Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ситский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ситский Владимир
Рождение ребёнка
25.09.1964
Сын: Ситский Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Ситский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситский Владимир
Смерть
2003
Похороны
Неизвестно