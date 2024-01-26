Ситский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ситский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1964
Сын: Ситский Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно