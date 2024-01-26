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Ситский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Ситский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Ситский Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ситская (Гришина) Раиса Михайловна

Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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