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Ситский Михаил Владимирович
Ситский Михаил Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1964
Пол
Мужской
Отец
Ситский Владимир
Мать
Ситская (Гришина) Раиса Михайловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1964
Отец:
Ситский Владимир
Мать:
Ситская Раиса Михайловна
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