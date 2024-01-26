Ситский Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитский Михаил Владимирович

Ситский Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1964

Отец: Ситский Владимир

Мать: Ситская Раиса Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close