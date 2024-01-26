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Гришин Михаил Васильевич

Место рождения

Сталинградская обл., Среднеахтубинский р-н, с. Заплавное

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гришин Василий

Мать: не указана

Сталинградская обл., Среднеахтубинский р-н, с. Заплавное
Рождение ребёнка
05.10.1931

Дочь: Ситская Раиса Михайловна

Мать ребёнка: (гришина) Фалеева Анна Михайловна

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Рождение ребёнка
23.07.1941

Дочь: Рузайкина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: (гришина) Фалеева Анна Михайловна

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Военная служба
01.12.1941
Средне-Ахтубинский РВК, Сталинградская обл., Средне-Ахтубинский р-н
692 стрелковый полк 212 стрелковой дивизии (I), красноармеец
Военная служба
С 01.12.1941 по ?.07.1942
692 сп 2 б р пмр
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (гришина) Фалеева Анна Михайловна

Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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