Гришин Михаил Васильевич
Место рожденияСталинградская обл., Среднеахтубинский р-н, с. Заплавное
Дата рождения1913
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гришин Василий
Мать: не указана
Сталинградская обл., Среднеахтубинский р-н, с. Заплавное
Рождение ребёнка
05.10.1931
Дочь: Ситская Раиса Михайловна
Мать ребёнка: (гришина) Фалеева Анна Михайловна
Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Рождение ребёнка
23.07.1941
Дочь: Рузайкина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: (гришина) Фалеева Анна Михайловна
Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Военная служба
01.12.1941
Средне-Ахтубинский РВК, Сталинградская обл., Средне-Ахтубинский р-н
692 стрелковый полк 212 стрелковой дивизии (I), красноармеец
Военная служба
С 01.12.1941 по ?.07.1942
692 сп 2 б р пмр
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести