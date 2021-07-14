Рузайкина (Гришина) Валентина Михайловна
Место рожденияСталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Дата рождения23.07.1941
Дата смерти14.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941
Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.12.1963
Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.12.1963
Дочь: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
20.08.1966
Дочь: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович
Смерть
14.07.2021
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно