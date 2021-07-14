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Рузайкина (Гришина) Валентина Михайловна

Место рождения

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина

Дата рождения

23.07.1941

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941

Отец: Гришин Михаил Васильевич

Мать: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна

Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.12.1963

Сын: Рузайкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.12.1963

Дочь: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.08.1966

Дочь: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Рузайкин Иван Семенович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
14.07.2021
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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