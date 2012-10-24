Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

16.12.1963

Дата смерти

24.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963

Отец: Рузайкин Иван Семенович

Мать: Рузайкина (Гришина) Валентина Михайловна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Муж: Урусов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урусов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1983

Дочь: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Алексеенко Геннадий Борисович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.10.1985

Дочь: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.09.1988

Сын: Урусов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Урусов Дмитрий Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.05.1990

Сын: Урусов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Урусов Дмитрий Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.07.1998

Сын: Шеховцов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шеховцов Александр

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
24.10.2012

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