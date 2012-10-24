Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.12.1963
Дата смерти24.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1963
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1983
Дочь: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Алексеенко Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
18.10.1985
Дочь: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
01.09.1988
Отец ребёнка: Урусов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1990
Сын: Урусов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Урусов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1998
Сын: Шеховцов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шеховцов Александр
Смерть
24.10.2012