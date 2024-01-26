Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985
Отец: Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурцев Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Бутенко Александр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2001
Сын: Бутенко Евгений Александрович
Отец ребёнка: Бутенко Александр
Рождение ребёнка
08.06.2010
Рождение ребёнка
28.05.2015
Рождение ребёнка
16.09.2016
Рождение ребёнка
28.07.2018
Рождение ребёнка
2022