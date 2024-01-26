Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.10.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1963 г.р.

Муж

1994 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985

Отец: Юрий

Мать: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бутенко Александр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2001

Сын: Бутенко Евгений Александрович

Отец ребёнка: Бутенко Александр

Рождение ребёнка
08.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Сергей

Рождение ребёнка
28.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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