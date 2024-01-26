Бурцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурцев Сергей

Бурцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
28.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева (Рузайкина) Екатерина Юрьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.