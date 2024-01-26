Алексеенко Геннадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеенко Борис
Мать: Алексеенко Любовь
Рождение ребёнка
04.11.1983
Дочь: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно