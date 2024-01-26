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Алексеенко Геннадий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеенко Борис

Мать: Алексеенко Любовь

Рождение ребёнка
04.11.1983

Дочь: Прохорова (Кононенко) (Рузайкина) Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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