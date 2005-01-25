Урусов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1965
Дата смерти25.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1988
Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1990
Сын: Урусов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна
Смерть
25.01.2005