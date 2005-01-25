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Урусов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1965

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1988

Сын: Урусов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.05.1990

Сын: Урусов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Урусова (Рузайкина) Галина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
25.01.2005
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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