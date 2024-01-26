Прохоров Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Прохоров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
19.04.1911
Дочь: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прохоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
25.08.1924
Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно