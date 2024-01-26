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Прохоров Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Прохоров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
19.04.1911

Дочь: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прохоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Прохоров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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