Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

15.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Белунин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Прохоров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1911

Дочь: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прохоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Прохоров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич

Смерть
15.05.1963

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