Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти15.05.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Белунин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Прохоров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1911
Дочь: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прохоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1924
Отец ребёнка: Прохоров Михаил Григорьевич
Смерть
15.05.1963