Белунин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белунин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белунина) Александра Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17

Дочь: (Белунина) Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прохорова (Белунина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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