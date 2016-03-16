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Прохоров Александр Филиппович

Место рождения

Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

11.08.1951

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1951

Отец: Фалеев Филипп Матвеевич

Мать: (гришина) Фалеева Анна Михайловна

Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.10.1973

Дочь: Диденко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Прохорова Зинаида Моисеевна

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Прохоров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Прохорова Зинаида Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Зинаида Моисеевна

Смерть
16.03.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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