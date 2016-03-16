Прохоров Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения11.08.1951
Дата смерти16.03.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1951
Рождение ребёнка
31.10.1973
Дочь: Диденко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Прохорова Зинаида Моисеевна
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Прохоров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Прохорова Зинаида Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2016
Похороны
Неизвестно