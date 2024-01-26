Прохорова (Кусова) Зинаида Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Кусова) Зинаида Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951

Отец: Кусов Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Александр Филиппович

Рождение ребёнка
31.10.1973

Дочь: Диденко (Прохорова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Прохоров Александр Филиппович

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Прохоров Юрий Александрович

Отец ребёнка: Прохоров Александр Филиппович

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