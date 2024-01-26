Прохорова (Кусова) Зинаида Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1951
Отец: Кусов Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1973
Дочь: Диденко (Прохорова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Прохоров Александр Филиппович
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Прохоров Юрий Александрович
Отец ребёнка: Прохоров Александр Филиппович